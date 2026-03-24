音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。「3月の想い出 長女の卒業式」と書き出し、長女（12）の小学校卒業を伝えるとともに、エモーショナルな写真を披露した。【写真】「小学校最後の運動会のお弁当」高島彩が公開した娘への手作り弁当高島は「思いやり溢れるお友達と品格あふれる先生方に囲まれてとてもあたたかな卒業式でした」と長女のハレの日を