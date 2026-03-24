■全国の25日（水）の天気本州の南の海上を低気圧が東へ進む見込みです。九州や四国は、雨の一日になるでしょう。中国地方も朝から雨が降り、午後は近畿や東海、関東、北陸も傘の出番になりそうです。出かけるときに降っていなくても、雨具をお持ち下さい。北日本は高気圧に覆われ、晴れる所が多いでしょう。朝は北日本で冷え込みが強まり、0℃前後の所が多くなりそうです。東北から近畿は霜注意報の出ている所が多く、遅霜に注意