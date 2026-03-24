63年ぶりに、学生野球の中心地が動く。東京・渋谷にある通称「名取ビル」こと日本学生野球協会や全日本大学野球連盟、東京六大学野球連盟、全日本女子野球連盟、NPOアオダモ資源育成の会の事務所があす3月25日、神宮球場の近くへ移転する。渋谷ヒカリエの向かいにある9階建ての「名取ビル」。この一室で、学生野球にまつわる多くの歴史的な決定やプロ・アマによる意見交換ががなされてきた。東京六大学連盟の内藤雅之事務局