大相撲の元大関若嶋津で、１５日に６９歳で死去した日高六男（むつお）さんの告別式が２４日、千葉県市川市内で営まれた。角界関係者ら約３００人が参列し、現役時代に「南海の黒ヒョウ」の愛称で親しまれた人気力士との別れを惜しんだ。歌手として活躍した妻のみづえさんは喪主を務め、「たくさんの方に来ていただき、どんなに人を大切にし、人に優しく過ごしてきたかということを改めて感じています」とあいさつ。元大関琴風