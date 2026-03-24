Stray Kids（ストレイキッズ）が23日、インスタグラムなどの公式SNSに、新デジタルシングル「星、光（STAY）」のショートフォーム映像を公開した。新アルバムは25日にリリースする。韓国メディアOSENは「18日には公式SNSチャンネルでオンラインカバー画像とともに新曲発表のニュースを伝え、23日には感動的な雰囲気のショートフォーム動画を公開した」と報じた。52秒の映像では、STAY（公式ファン名）を象徴する大きな赤い星が中心