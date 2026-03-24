ことしも梅雨の時期にかけて、全国的に気温が高くなる見込みです。気象庁は、暑さに早めに備えるよう呼びかけています。気象庁は来月から6月までの予報を発表し、3か月を通じて全国的に高温となる見込みだとしました。温暖化に加えて、偏西風が平年と比べて北寄りを流れ、全国的に暖かい空気に覆われやすいことなどが要因で、気象庁は早い時期から真夏日が出る可能性もあるとして、早めの熱中症対策を呼びかけています。また、東日