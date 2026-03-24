◇第98回選抜高等学校野球大会(24日、甲子園球場)春の選抜高校野球の大会6日目。この日は1回戦の最終カードである熊本工（熊本）対大阪桐蔭（大阪）の試合と、2回戦の2試合が行われました。2024年夏以来3季ぶりの甲子園となった大阪桐蔭は、初回から4番の谷渕瑛仁選手（3年）がタイムリーを放ち先制に成功。終盤にも得点を重ねます。投げては身長192センチの長身左腕の川本晴大投手（2年）が9回を完投し、14奪三振、無失点と力投。