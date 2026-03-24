気象庁は24日、向こう3か月の予報を発表し、北陸地方は暖かい空気に覆われやすいため気温は高く、低気圧や前線の影響を受けやすいため降水量は平年並か多い見込みだということです。各月の予想です。＜4月＞天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。気温は高く、降水量は平年並みか多い見込みです。＜5月＞天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多