中国では、睡眠に関連する実店舗のサービスがますます豊かになっており、サウンドヒーリングの一種であるシンギングボウル療法などの新興業態が静かに台頭し、関連専門店を訪れる人々が増加しています。北京にある実店舗のヒーリング体験店の責任者は、「店ではお客さんにシンギングボウル、クリスタルボウル、ビーズ入りのシーウェーブドラム、金属製の打楽器ハンドパンなどのヒーリング楽器を提供し、顧客はその音色に包まれなが