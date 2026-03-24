島根西部の区間が開通国土交通省 中国地方整備局は2026年1月22日、山陰自動車道で整備を進めていた「三隅・益田道路」の石見三隅IC〜遠田IC間が2026年3月28日に開通すると発表しました。開通によってどのような効果がもたらされるのでしょうか。山陰道は、中国地方の日本海側に位置する鳥取県、島根県、山口県など「山陰地方」にかけて敷設されている、総延長380kmにおよぶ高速道路です。【画像】超便利!? これが壮大な「