オリックスは24日、「オリ姫が選ぶバファローズの推しメン(オリメン)」投票の結果を発表した。毎年恒例の人気企画「オリメン投票」。今年は「自然体」をテーマに、2月6日から2月14日まで投票を受け付けた。オリメントップの座に輝いたのは廣岡大志。「無造作な黒髪も似合う。着飾らないからこそカッコいい」、「泥だらけの全力プレイが唯一無二」など、多くのオリ姫から熱い声が寄せられ、昨年に続く2連覇を果たした。2位は