【Buffaloes Inside】オリックス・宗佑磨内野手の顔から笑顔が消えた。練習中から、望遠レンズ越しの宗の表情には、鬼気迫るものがあった。「（打撃は）もっとよくなります。まだ、いろんな課題があるんです。1打席ごとに出てくるんです。その課題と向き合っています」。そんな言葉を返したのは、残り3試合となった3月18日の広島戦（京セラドーム）の試合後だった。その言葉通り、次戦の阪神3連戦（同）では左中間三塁打（20日