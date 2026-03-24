民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、2026年「春の新ドラマ特集」ページが公開された。 参考：【春ドラマ】2026年4月期ドラマ一覧 本特集ページでは、2026年4月クールの民放各局の新ドラマ予告動画を一挙配信している（順次追加予定）。第1話の放送前に、予告動画で気になるドラマや出演者をチェックし、「お気に入り登録」を呼びかけている。 また、各局の新ドラマ予告を一本にまとめたTVe