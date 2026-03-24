トロント・ブルージェイズは現地時間23日、ジョン・シュナイダー監督（46）と2028年まで、ロス・アトキンスGM（52）とは2031年までの契約延長に合意したことを発表した。シュナイダー氏は2002年のドラフトでプロ入りし、2008年から指導者としてのキャリアを開始。マイナーの各階層で監督を務め、2022年途中からブルージェイズの指揮を執っている。通算303勝257敗を記録し、ポストシーズンに3度進出。昨季は94勝を挙げ、球団32