レンタルビデオからリユースガジェットへ。名古屋に「ゲオ」の新業態店がオープンします。 【写真を見る】レンタルDVDからリユースデジタル製品へ…｢ゲオ｣新業態店 ｢ゲオデジタルベース｣1号店が名古屋・天白区に25日オープン 秋には社名を｢セカンドリテイリング｣に変更 名古屋市天白区に3月25日にオープンする「ゲオデジタルベース」1号店。ことし10月に「セカンドリテイリング」に社