「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月中旬から順次、集英社創業100周年を100柄で彩る「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」の第2弾ラインナップを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】歴代名作7作品が集結！「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」第2弾■デザインは16柄今回登場する「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」は、厳選した歴代名作にフォーカスしたコレ