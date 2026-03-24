女優の杏（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。出版記念イベントでの出来事を伝えた。今月2日の投稿で「本のイベントやりますinParis」と告知。9年ぶりに2冊のエッセーを出版することになり、22日にお渡し会を開くことを伝えていた。この日は「沢山の方々にお越しいただき、とてもあたたかく素敵な会になりました！！」と書き出し、「会場にはサプライズでお花が…！！まさかの豪華過ぎるお花にびっくりしました笑」