飲酒運転の上、当て逃げ事故も起こしたとして、自衛官が停職処分を受けました。 停職5か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊・北熊本駐屯地、第8師団 第42即応機動連隊の21歳の陸士長です。 陸上自衛隊によりますと、陸士長は2025年2月、菊池市内で酒に酔った状態で自身の車を運転し、車や壁などにぶつかり損傷させたにも関わらず、その場を去りました。 事故当日に本人が部隊の上司に報告し、2025年11月に罰金刑を受けました