俳優の莉子と新原泰佑が24日、都内で行われた『〇〇なふたり』制作報告会見に登壇した。同作品は全3話のショートドラマで、きょう24日から配信がスタート。2人はオファーされた時の気持ちを振り返った。【写真】かわいい！手を降る莉子2人が出演した作品は『オフィスビルの花屋さん』編。大手町のオフィスビルにある小さなフラワーショップで働く彼女（莉子）が、仕事帰りに一輪の花を買っていく彼（新原）に思いを寄せる内容