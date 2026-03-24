元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の愛華みれ（61）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。スポーツマッサージの専門家の夫とのなれ初めについて語った。43歳だった2008年の舞台中に悪性リンパ腫が発覚したと振られ、「びっくりしました」と愛華。がん専門病院で「告知された時には血液のがんということで。悪性リンパ腫で。ステージ3ぐらいになっていて」と明かした。治療は抗がん剤投与