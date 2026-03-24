公式練習を終え、あいさつする坂本花織＝プラハ（共同）【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権は25日、プラハで開幕する。24日は公式練習が始まり、今大会で現役を引退するミラノ・コルティナ冬季五輪女子銀メダルの坂本花織はジャンプが好調だった。25日にショートプログラム（SP）、27日にフリーを演じ、2年ぶりで日本勢最多となる4度目の優勝を目指す。五輪「銅」で17歳の中井亜美は初舞台へ軽めに調整。前回3位の