◇第98回選抜高校野球大会2回戦帝京４―９中京大中京（2026年3月24日甲子園）お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）が自身のX（旧ツイッター）を更新。センバツ2回戦で惜敗した母校・帝京へ「夏に期待してます！魂！！！」とエールを贈った。16年ぶり15回目のセンバツ舞台。帝京は4点差を追いつく執念を見せたが、延長10回タイブレークで力尽きた。石橋は帝京野球部の出身。2025年4月に自身のYouTubeチャン