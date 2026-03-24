メーガン妃とヘンリー王子は４月中旬にオーストラリアを訪問して一連の慈善活動を行うが、王室作家のトム・バウアー氏は、今回のメーガン妃の訪問を「卑劣な金儲け」だと痛烈に批判している。オーストラリア紙デイリー・テレグラフが２３日に報じたもので、王室の新たな暴露本「ビトレイアル：パワー、ディシート・アンド・ザ・ファイト・フォー・ザ・フューチャー・オブ・ザ・ロイヤル・ファミリー（裏切り：権力、欺瞞、そし