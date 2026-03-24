日本サッカー協会は２４日、今月のアジア杯を制したなでしこジャパンが６月６日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで行う国際親善試合で、南アフリカ女子代表との対戦が決定したと発表した。あわせて、テレビ放送がフジテレビ系列に決定したことも発表した。南アフリカ女子代表はＦＩＦＡランキング（昨年１２月１１日時点）で５５位。日本は８位。過去の対戦は日本の１勝１分け（２得点０失点）で、１９年１１月以来の対戦と