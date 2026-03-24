３月２１日の１勝クラスを勝ってオープン入りを決めたスペルーチェ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父レイデオロ）はＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）を目標に調整が進められる。宮田敬介調教師は「今日、放牧に出します」と説明。いったん牧場でリフレッシュし、賞金面で出走が可能なようなら、レースから逆算して美浦トレセンに帰厩することになる。