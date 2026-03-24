２４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、開幕間近のＭＬＢを特集した。開幕投手に決定済みでオープン戦でも順調な調整ぶりを見せているドジャース・山本由伸投手（２７）について、コメンテーターで出演の野球解説者・デーブ大久保氏は「もう完璧ですね」ときっぱり。「（今季）ストライクゾーンがかなり山本投手にプラスになるんです。今までのストライクゾーンって楕円形なんです。イ