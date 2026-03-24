【モデルプレス＝2026/03/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）の公式Instagramが、3月23日に更新された。メンバーのMINA（ミナ）のボブヘア姿が公開され、話題を呼んでいる。【写真】29歳TWICEメンバー「誰かと思った」ぱっつん前髪で雰囲気一変◆ミナ、ぱっつんボブ×肌見せで魅了投稿には「Happy Birthday MINA」とつづられ、24日に29歳の誕生日を迎えるミナへの祝福メッセージとともにミナの写真が公開された