元衆院議員の山尾志桜里氏が2026年3月23日、「9条守れ」という主張と「アメリカに媚びるな」という主張は両立不可能だとXで指摘した上で、その理由について約700字の長文で説明した。この投稿が大きな反響を呼んでおり、さまざまな声が寄せられている。「9条に守られてよかった」に対する山尾氏の見解山尾氏は23日の投稿で、朝日新聞が同日に報じた記事を紹介。記事では、米国のトランプ大統領が日本などにホルムズ海峡への艦船派