日本時間１７時３０分に独非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）、製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30 予想52.6前回53.5（非製造業PMI（購買担当者指数）) 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30 予想49.4前回50.9（製造業PMI（購買担当者指数）)