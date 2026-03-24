通貨オプションボラティリティードル円９．４％付近、短期変動リスクが低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.419.568.649.62 1MO9.418.178.408.70 3MO9.617.478.678.32 6MO9.637.228.788.23 9MO9.677.238.898.29 1YR9.607.238.928.27 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.2213.699.44 1M