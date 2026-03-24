スイスのSonovaは現地時間3月23日、ゼンハイザーブランドを含むコンシューマーヒアリング部門を売却する意向を明らかにした。「ゼンハイザーブランドで高級機市場をけん引し、独自の販売チャンネルや顧客、研究開発環境を持つ最適な買い手を探していく」という。 同日発表の新たな事業戦略のなかで言及したもの。今後は中核事業である補聴器や人工内耳といった補聴器ケア事業に注力するため、コンシュ