『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、大阪府在住の小学3年生の女の子（9）から依頼が届く。去年の6月にお友達家族とバーベキューに出かけた依頼者。みんなで釣ったザリガニや小魚たちを、みんなが全部譲ってくれた。家に連れて帰って１つの水槽に入れたところ、１匹のザリガニが他の生き物を全部食べてしまった！そのザリガニの「ザリちゃん」は、半年後、２回目の脱皮の後に死んでしまった。「このザリ