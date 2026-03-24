3/20（金・祝）、春分の日。radiko15周年、ワイドFM10周年を記念して『ABCラジオホリデースペシャルradikoでワイドFMで春のパパまつり』と題し、スペシャル番組が放送された。パーソナリティーは『岩本・西森の金曜日のパパたち（通称：金パパ）』でおなじみの岩本アナとモンスターエンジンの西森の2人。 ©ABCラジオ 生ゲストで織田信成さんの登場 スタジオには今回、スペシャルゲストとし