大手レシピサイトのクックパッドが、3月19日までに公開した新機能「レシピスクラップ」が物議を醸しています。青井実キャスター：山口さん、利用者の人にとっては便利な機能である一方で、レシピの考案者である料理研究家の皆さんからは反発の声が上がっているということですが。SPキャスター・山口真由さん：便利さと権利の感覚ってバランスが難しいですよね。まずは法律的な面から見ると、料理レシピ自体はアイデアにとどまって