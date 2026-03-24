テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34が24日、自身のインスタグラムを更新。帰省したことを報告し、オフショットを公開した。【写真】「帰省しました」田中萌アナ、続々オフショット投稿で「山形に帰省しました」とつづり、「ラーメンを食べたり文翔館ぶらぶらしたり大好きな焼肉屋に行ったり楽しかった」と振り返り。10枚の思い出ショットを公開した。この投稿に「故郷はホットするよね」「どれも美味しそうで食べたい」「服