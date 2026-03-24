いわき市で開かれた福島県漁連の組合長会議＝24日午前福島県漁業協同組合連合会（県漁連）は24日、同県いわき市で開いた組合長会議で、東京電力福島第1原発事故後に実施してきた水産物の自主検査について、対象を現在の全297魚種から抽出した54魚種に見直すと決めた。検査の頻度も、全ての販売日から週1回以上に変更する。検査を担う漁協職員や流通業者の負担軽減を図る。4月から運用を始める。対象となる54魚種は、2016〜25年