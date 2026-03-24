イラン情勢の悪化を受けて、自民党が石油に関連する業界からヒアリングを行いました。中東情勢の不安定化でどのような影響が出ているか、きょう開かれた自民党のイラン情勢をめぐる会議には、日本船主協会と石油連盟、石油化学工業協会が出席しました。自民党小林政調会長「日本船主協会の皆さんからは、今、ペルシャ湾に日本関連の船舶が閉じ込められている状況ですので、『1日も早く外に出せるような努力をしていただきたい』