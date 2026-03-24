お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、先輩芸人・小籔千豊をゲストに招き、半生を深掘りした。「肉を食べない食習慣」で知られる小籔は「おじいちゃんが、お医者さんみたいなことしてて。鍼灸とか、そっち系の何か」と説明。「おじいが『お水をたくさん飲め、玄米や。こんなん食うな。これ食え』の中にお肉は