大手レシピサイトのクックパッド。その新機能「レシピスクラップ」が物議を醸しています。料理研究家らから批判が相次ぐ中、クックパッド側は声明を発表するなど、対応に追われています。料理研究家ジョーさん。：ただのスクラップ機能であれば、ここまで怒ってないと思う。（自分のレシピが）彼らが利益を得る手段に使われているが我々に還元はない、という状態がとても倫理観としてどうなんだって。問題となっているのは、クック