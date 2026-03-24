3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスは、2ウェイ契約のピート・ナンスを本契約に昇格させ、キャム・トーマスをウェイブ（保有権放棄）したことを発表した。 26歳のナンスは、キャリア3年目のパワーフォワード兼センター。206センチ102キロのサイズの持ち主は、バックス在籍2年目を迎え、今シーズンここまで38試合の出場で平均12.6分4.7得点2