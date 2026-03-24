今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、イラン情勢を注視する展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円００～１５９円００銭。 トランプ米大統領は２３日、イランの発電所およびエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期するよう指示した、とＳＮＳへの投稿で表明。イランと停戦に向けて協議する考えを示した。これを受け、「有事のドル買い」の反対売買が流入し、ドル安・円高基調とな