MAZZELが、初となる全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』の追加公演を6月6日、7日に東京 国立代々木競技場 第一体育館にて開催する。 （関連：【映像あり】MAZZEL、2ndアルバム『Banquet』リード曲「Get Up And Dance」MV） 本公演は、アリーナツアーの全公演ソールドアウトを受けて開催。チケットの最速先行受付は、公式ファンクラブ“MUZ