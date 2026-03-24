きょう（２４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比７３６円高の５万２２５２円と大幅反発。１日を通じて何とも面妖な地合いであったといえる。きょうのところは首尾よく切り返しに転じたのだが、前日までの２営業日で３７００円あまりの下落をみせたことを考えれば、戻り足としては物足りない。前夜の日経２２５先物の暴騰劇の残像があるだけに尚更かもしれない。値上がり銘柄数の圧倒的な多さにもかかわらず、玉虫色