日本サッカー協会(JFA)は24日、韓国遠征に臨んでいるU-21日本代表において、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)がコンディション不良のため不参加となり、FWワッド・モハメッド・サディキを追加招集することを発表した。前日の23日から千葉県内で始動したU-21日本代表。当初の予定はトルコ遠征を行い、U-21アルバニア代表、U-21セルビア代表と対戦予定だったが、中東情勢の悪化によって韓国遠征に変更。25日ま