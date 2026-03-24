プロ野球開幕まであと3日。中日ドラゴンズの選手らが24日、熱田神宮で優勝を祈願しました。井上一樹監督のほか、選手会長で中継ぎ陣の中心を担う藤嶋健人選手やドラフト1位で入団した期待の新人投手・中西聖輝選手ら35人が、15年ぶりのリーグ優勝を祈願しました。井上一樹監督：「みんなが喜んで『ドラゴンズ勝った！』と次の日に学校や職場で、仲間うちでワイワイ言える日が多くなるように頑張りたいと思います」藤嶋選