ＡＤＲ１２０Ｓ [東証Ｓ] が3月24日大引け後(17:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の0.7億円の黒字→3億円の赤字(前期は21.4億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を47.6％毀損する規模となった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2億円の黒字→1.6億円の赤字(前年同期は17億円の