キャピタル・アセット・プランニング [東証Ｓ] が3月24日大引け後(17:30)に業績・配当修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の3.5億円→6.2億円(前年同期は3.8億円)に78.6％上方修正し、一転して60.7％増益を見込み、一気に8期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。 なお、通期の連結経常利益は従来予想の6.3億円(前期は5.3億円)を据え置いた。 業績好調に伴い、