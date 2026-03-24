eスポーツやゲーム関連のホットな現場からその熱量を伝える日本テレビの新番組「潜入！ゲーム特報部」（毎月1回放送・50分番組）がスタート！初回は4月22日（水）25:29から放送予定。番組のMCを務めるのは、俳優・佐藤流司、東京ホテイソン、ゲームキャスター・岸大河の4人。ゲーム好きの4人が特報部員に扮し、eスポーツ大会の会場や最新ゲームの開発秘話などゲームにまつわるホットな現場を訪れ、感じたままの熱量を等身大の言葉