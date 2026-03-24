大阪・梅田の新御堂筋で地中から鋼鉄管が突き出た問題。3月24日、切断する作業が行われました。 発生から2週間、周辺道路を一部規制して24日午前10時から行われた作業。突き出た鋼鉄管を手作業で切断し、クレーンで外す作業を繰り返します。 11日、大阪市北区の新御堂筋で地中に埋められていた鋼鉄管が一時、13ｍほど突き出しました。水を注入するなどしてある程度下がっていましたが、地表に残った約1.6ｍ部分を切