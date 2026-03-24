3月24日、神戸市で自転車が帰宅中の小学生をはね、その場から逃走しました。小学生は前歯を折る重傷を負い、警察がひき逃げ事件として捜査しています。 警察によりますと、24日午前9時半ごろ、神戸市灘区高羽町の歩道で、近くの小学校に通う6年生の男子児童（12）が自転車に追突され転倒。前歯2本を折る重傷を負いました。 男子児童は小学校で教員の離任式に出席し、帰宅する途中だったということです。 自転車を運転し